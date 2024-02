Criança é internada para tratamento de piolhos e lêndeas

Uma criança de oito anos deu entrada na Santa Casa de Paranaíba (MS), na manhã desta sexta-feira (23), com infestação de piolhos. A equipe médica do hospital acionou a Polícia Civil após verificar que a criança estava com ferimento grave na cabeça, causado pelos piolhos. A mãe será investigada.

Segundo informações da polícia, a menina deu entrada no hospital com ferimentos na cabeça e já com larvas no local da lesão. Ao verificarem a situação, a equipe médica acionou a polícia para investigarem o caso.

Continue Lendo...

A criança precisou ser internada no hospital, para tratamento dos piolhos e as lêndeas. De tanto coçar e pela falta de higiene, a menina teve ferimentos na cabeça e surgiram larvas no local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda segundo a polícia, a mãe da menina contou que a criança estava com uma alergia e foi passar uns dias na casa do pai. A mulher disse acreditar que o ex-marido não teve cuidados básicos de higiene com a filha.

Assista: