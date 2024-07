Diretórios preparam as convenções partidárias a partir deste sábado

Os partidos políticos e as federações devem realizar, a partir deste sábado (20) e até 5 de agosto, as convenções partidárias para oficialização da escolha de candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores nas eleições municipais de outubro. Em Paranaíba, dez diretórios se preparam para a realização das convenções.

Ao menos quatro partidos devem lançar nomes para disputar a prefeitura. O PSDB anunciou que a convenção será no dia 23 de julho para oficializar o nome do atual prefeito, Maycol Queiroz, para disputar a reeleição. A candidatura deverá contar com aliança de seis partidos (PSDB, PP, Republicanos, PSB, PSD e PDT).

O PSOL de Paranaíba está com agenda para o dia 27 de julho com pré-candidatura da advogada Margila Leal. O Partido dos Trabalhadores (PT) ainda não definiu o lançamento de candidatura a prefeito ou somente chapa de vereadores.

O União Brasil deverá realizar a convenção em 5 de agosto e tem como principal nome na disputa eleitoral o ex-prefeito José Garcia de Freitas.

O Partido Liberal (PL) ainda não confirmou a data de convenção, que deverá apresentar o nome do vereador Robson Rezende, como candidato a prefeito.

De acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, Paranaíba possui 32.050 eleitores, dos quais 15.366 são homens e 16.684 mulheres.

Nas últimas eleições municipais (2020), seis candidatos disputaram a Prefeitura Municipal. Na ocasião, Maycol Queiroz (PDT), foi eleito com 7.674 votos (35.21%); Diogo Tita (MDB) ficou em segundo, com 5.924 votos (27,18%); Sindoley Moraes (PSL) recebeu 4.407 votos (20.22%); Binga Freitas (DEM) obteve 2.529 votos (11,60%); Fredson Freitas (Podemos) conquistou 1.048 votos (4.81%) e Renato Ar Livre (Avante) recebeu 214 votos (0,98%).

O total de votos válidos foi 21.796 (95,04%); votos brancos, 369 (1,61%); nulos, 768 (3,35%) e abstenções, 7.478 (24,50%). A última eleição contou com 180 candidatos a vereador, sendo 117 candidatos e 63 candidatas.