Embriagado, homem perturba clientes em restaurante e diz a policiais que queria briga

Um homem de 37 anos foi levado para a Delegacia de Polícia Civil após causar perturbação em um restaurante na Avenida Major Francisco Faustino Dias na noite de segunda-feira (15), por volta das 21h30. Aos policiais ele disse que queria briga e não sairia do local, além disso, ele resistiu a prisão e por isso foi preciso usar spay de pimenta para contê-lo.

Segundo a Polícia Militar, pessoas que passavam pelo local informaram que um homem em visível estado de embriaguez alcoólica estava discutindo com a proprietária e ameaçando clientes. No restaurante o homem foi ao encontro dos policiais gesticulando bastante, dizendo que era "índio" e que era "bom de porrada". Questionado sobre os fatos, ele não conseguiu relatar o que estava ocorrendo e dizia apenas que queria tomar uma cerveja e jantar com R$ 2.

Durante a conversa com os militares, ele disse estar hospedado em um hotel e foi orientado a ir para o estabelecimento e repousar. Ele então respondeu que não iria a lugar algum e estava a fim de brigar.

Durante a tentativa de condução para a Delegacia de Polícia Civil, para registro da ocorrência, ele foi colocado no compartimento de segurança da viatura, e ofereceu resistência, colocando as pernas pra fora, onde foi utilizado spray de pimenta e só assim foi possível sua condução.