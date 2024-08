Empresa de celulose seleciona funcionários em Paranaíba

As 110 vagas disponíveis estão distribuídas nas cidades de Água Clara, Cassilândia, Inocência e Paranaíba

Com 110 vagas disponíveis, empresa chilena de celulose Arauco realizará seleção de novos funcionários para atuação na operação florestal em MS. As oportunidades estão distribuídas nas cidades de Água Clara, Cassilândia, Inocência e Paranaíba.

Das vagas disponíveis, 40 são para auxiliar florestal, 25 para operador florestal I, 25 para motorista com CNH das categorias C ou D, 10 para operador florestal II e 10 para a função de líder florestal.

Além do salário, os contratados receberão plano de saúde e odontológico, vale alimentação, transporte fretado, alojamento, seguro de vida em grupo, previdência privada, gympass, prêmio de produtividade, prêmio de assiduidade mensal e semestral, cestas de natal e brinquedo, material escolar.

O processo seletivo acontecerá na terça-feira (27), às 7h30, na Casa do Trabalhador de Paranaíba, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 607. Os candidatos devem ir até a seleção com os documentos pessoais, como RG, CPF e CNH, e currículo atualizado.