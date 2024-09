Empresário capota veículo na MS-497 em Paranaíba

Um empresário paranaibense capotou o carro em que estava na manhã desta sexta-feira, por volta das 5h40 na MS-497 sentido Ponte Alencastro. Conforme o Corpo de Bombeiros, o carro saiu da pista e encontrava-se com as quatro rodas para cima.

O empresário e proprietário do veículo encontrava-se deitado, fora do veículo, consciente, desorientado e queixava-se de dores no ombro esquerdo, costelas e nas costas. Uma segunda vítima que encontrava-se dentro do veículo estava inconsciente e respondia a apenas toque no local onde representava possível fratura nos arcos costais.

Após atendimento pré-hospitalar, os dois foram encaminhados à Santa Casa, onde ficaram aos cuidados da equipe médica de plantão.