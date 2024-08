Estimativa do IBGE aponta que Paranaíba ganhou 1.586 habitantes em dois anos

Conforme estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Paranaíba ganhou 1.586 novos habitantes em dois anos. Os dados foram publicados no Diário Oficial da União de quinta-feira (29), com data de referência em 1º de julho de 2024.

Em 2022 o número de habitantes era de 40.957 e agora são 42.543. O Censo é uma contagem de pessoas e domicílios, enquanto as estimativas englobam outros indicadores, como taxas de nascimento e mortalidade. Os dados servem como referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos do país.

A revisão 2024 do órgão leva em consideração fontes diversas como: os três censos demográficos mais recentes (2000, 2010 e 2022); a série histórica das Estatísticas do Registro Civil (iniciada em 1974); o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), entre outros.