Frigorífico solicita renovação de licença junto ao MAPA

O frigorífico Golden Imex LTDA pediu nesta semana prorrogação da licença sanitária do SIF (Serviço de Inspeção Federal) junto ao MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária) até o mês de dezembro. A documentação foi entregue na Superintendência de Agricultura e Pecuária em Campo Grande.

José Antônio Roldão, superintendente do Ministério em Campo Grande explicou que agora de posse dos documentos vai inserir no processo e é uma evolução das tratativas. “Acredito no sucesso dessa negociação”, disse.

Atualmente o frigorífico Golden está batendo 500 cabeças por dia em Paranaíba e segundo o Roldão, isso é importante para o município, pois gera renda. “É importante sim essa prorrogação para que as exportações da carne dentro de Paranaíba possa conseguir progredir normalmente”, pontuou.

Também foi pedido para que possa ser cadastrado aqui junto ao MAPA um veterinário pago pela Prefeitura de Paranaíba para apoiar o frigorífico Golden Imex para o funcionamento dentro da empresa.

O SIF é vinculado ao Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal é o responsável por assegurar a qualidade de produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis destinados ao mercado interno e externo, bem como de produtos importados. Atualmente, o SIF tem atuação em mais de 5 mil estabelecimentos brasileiros, todos sob a supervisão do DIPOA.

