O grupo Manaaim Arca da Aliança realiza o II Encontro Mulheres Sedentas de Deus: Formando Pérolas”, no dias 1 e 2 de junho. O valor da inscrição é R$ 160 incluso uma camiseta e todas as refeições. Haverá a presença e palestra com Maria Cristina Maragon.

As inscrições estão sendo realizadas na Madre Pérola com Thaisa Garcia Grande.

Rosimari Mignoli Vilela e Caroline Borges convidam as mulheres para participarem da formação.

Assista:

Continue Lendo...