Homem ameaça vizinho com faca no bairro de Lourdes 

Um homem de 44 anos foi levado para a Delegacia de polícia Civil na manhã de quarta-feira(11) após denúncia de que ele ameaçava seu vizinho na rua Onze de Outubro, bairro Industrial de Lourdes com uma faca.

Segundo a PM, a equipe policial militar, após acionamento através do telefone 190, compareceu na residência localizada na Rua Onze do Outubro para o atendimento de uma ocorrência de ameaça.

A vítima informou que vem sofrendo ameaças de morte de seu vizinho e no dia anterior já havia registrado uma ocorrência de mesma natureza contra o autor, entretanto ele acabara novamente de proferir ameaças com uma faca.

Durante busca pessoal no autor, foi localizada uma faca com aproximadamente 15 cm de lâmina e cabo de madeira. Ele recebeu voz de prisão por porte de arma branca e ameaça e foi levado para a delegacia de Polícia para responder pelos delitos.