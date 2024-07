Homem é preso suspeito de abusar sexualmente de cinco irmãs e sobrinha

Um homem, de 34 anos, foi preso por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e será investigado por suspeita de estupro e abuso de cinco irmãs, além de uma sobrinha, sendo quase todas as vítimas menores de idade, em Paranaíba. Ele foi denunciado pela meia irmã, que tem apenas 11 anos.

A menina teria contado para uma amiga da escola, que estava sofrendo abusos do irmão, por parte de pai. Segundo ela, a violência sexual aconteceu no mês de maio, mas as denúncias chegaram à Polícia Civil apenas no final do mês de junho. Além de falar do ato criminoso que sofreu, a vítima também contou que as irmãs eram abusadas.

Continue Lendo...

Após relatar para a amiga o caso, os fatos chegaram à direção da escola, que encaminhou a denúncia para a DAM. Após isso, a delegacia começou as investigações e ouviu a menina. Ela relatou que sofria abusos há dois meses. Disse que o irmão passou de moto para pegá-la na escola, no horário do almoço, porém, ao invés de levá-la para sua casa, foi direto para a residência dele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lá, a criança foi levada para o quarto do irmão e já dentro do cômodo, se deparou com outros dois homens. Neste momento, os três começaram o ato violento e só não chegaram ao sexo não consentido, porque a mãe do rapaz chegou quando os três estavam no quarto. Porém, não teria flagrado a situação, segundo a polícia.

A menina teria dito para a mulher que foi abusada, mas ela não quis acreditar. A menina foi ouvida na delegacia com a ajuda do Conselho Tutelar junto com as outras irmãs, que também prestaram depoimento. A partir daí, a DAM concluiu que as cinco irmãs, de 11, 13, 16, 17 e 24 anos, e uma sobrinha, de 14 anos, foram violentadas sexualmente pelo mesmo suspeito. Foi aberto inquérito pela delegacia.

Segundo a DAM, o homem foi preso no dia 27 de junho, mas para não atrapalhar as investigações, a polícia divulgou oficialmente o caso, nesta semana. A delegada Eva Maíra Cogo contou que as meninas minimizaram os relatos porque a família está sofrendo economicamente.