Homem invade prédio acaba morto por segurança

Um homem de 40 anos morreu na noite de terça-feira (28) ao invadir um galpão para tentar roubar em Paranaíba. O homem foi neutralizado pelo vigilante do local com um golpe de mata-leão. Apesar da tentativa de socorro por parte do Corpo de Bombeiros, o homem não resistiu aos ferimentos.

Conforme boletim de ocorrência, o vigilante e seu colega observaram o momento em que o marginal invadiu o prédio através de uma janela quebrada. Durante perseguição o encontraram na sala superior do edifício, tentando furtar madeiras e fios de arame.

O homem, conforme o boletim apresentava comportamento “extremamente agressivo” e tentou atacar um dos seguranças com uma pedra. Nesse momento, foi imobilizado pelo golpe de mata-leão, sendo colocado de bruços no chão. O vigilante, então, manteve pressão nas costas para evitar reações e imediatamente acionou a polícia.

Ao chegar no local, a Polícia Militar inicialmente considerou a possibilidade de o suspeito estar fingindo desmaio, procedendo a algemá-lo. Entretanto, os serviços do Corpo de Bombeiros foram solicitados, e foi constatado que o indivíduo havia falecido. Diante desse fato, a perícia da Polícia Civil foi acionada para as devidas investigações.

O segurança foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado como violação de domicílio e homicídio culposo (sem intenção).