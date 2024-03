Homem leva gado para abate e polícia descobre abigeato

A Polícia Militar Rural e Polícia Civil descobriram na quinta-feira (29) que um homem levava pra um frigorífico sete animais furtados. Após denúncia do gerente do local, sob desconfiança que ele não seria o dono dos animais, foi acionada a Polícia para averiguar a origem duvidosa dos animais.

Conforme a PMR, na manhã de quinta o homem levou sete bovinos de origem duvidosa para abate e diante da desconfiança acionou a Polícia.

Após diversas diligências, foi identificado que a marcação dos bovinos entregues no frigorífico não pertencia ao homem que os vendeu e sim a outro produtor. Durante as buscas na região, foi encontrada a propriedade rural arrendada pelo suspeito, e nela encontrados mais 18 bovinos no pasto com a mesma marcação dos que foram entregues no frigorífico.

Em continuidade foi localizado o veículo que transportou os bovinos até o frigorífico e identificado um segundo autor.

A ação em conjunto resultou na prisão de um dos autores pelo crime de abigeato e na recuperação de 25 bovinos furtados, sendo que o segundo autor ainda não foi encontrado.

O BPMRu recém criado pelo governo do estado, atua em todo o território de Mato Grosso do Sul de forma especializada para garantir a prevenção dos crimes no campo e atuar repressivamente quando necessário.