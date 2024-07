Homem nega dividir 'budinha' e é ameaçado com foice

Um homem de 40 anos de idade foi ameaçado com uma foice após negar dividir um litro de aguardente com um outro homem de 32 anos na rua Antonio Garcia de Freitas, em frente a um supermercado.

Conforme registro policial, a Polícia Militar foi acionada para atender atender uma solicitação de ameaça. No local a vítima contou que comprou um litro de budinha e saiu do estabelecimento em que estava, após isso o autor, com uma foice foi atrás do mesmo dizendo que ele teria que dividir a bebida alcoólica.

O homem contou aos policiais que que estava negando em dividir e o autor mesmo assim foi atrás dele até a frente de um mercado, e ele então entrou em um bar ate a chegada PM.

A PM encontrou o autor de posse de uma foice e quando solicitado para que o mesmo jogasse a foice no chão, ele atendeu. Foi realizado busca pessoal e checagem via sigo, porém nada de ilícito foi encontrado em seu desfavor. Diante disso, ele foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil.