Homens brigam em conveniência, fogem e são presos pela PM

Três homens foram presos pela Polícia Militar após se envolverem em uma briga, na noite de sábado (17). Segundo a Polícia, os militares foram informados de que eles estariam em um veículo prata, que logo foi localizado. Na conveniência, um pouco antes, os autores haviam brigado e provocaram danos nas mesas e cadeiras.

No veículo havia três pessoas e no momento da busca pessoal um passageiro apresentou resistência e desacatou a guarnição policial com os seguintes dizeres: “Não me toquem seus vermes”. Ele ainda tentou empurrar um PM que fazia a busca pessoal. Ele acabou algemado.

Os policiais perceberam que o motorista exalava forte odor etílico e no teste de alcoolemia o resultado foi de 0,97 mg/l. O homem disse que tinha usado maconha e tomado whisky.

No carro foram encontradas duas garrafas de whisky, sendo uma vazia e outra que estava com líquido pela metade, além de uma garrafa de energético.

O condutor não tem CNH e o veículo estava com licenciamento em atraso. Foram aplicadas as multas. O proprietário disponibilizou as imagens acerca da briga e do dano causado pelos três autores em sua conveniência.