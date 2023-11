Idosa com paralisia cai em fossa e é resgatada seis horas depois

Uma idosa de 68 anos caiu em uma fossa no quintal de sua casa no bairro Industrial de Lourdes, em Paranaíba, e ficou presa sob os escombros da tampa por 6 horas, até ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. A fossa tem cerca de 2 metros de profundidade.

Segundo a vítima, ela possui paralisia em um lado do corpo e caiu por volta das 12h quando a tampa da fossa desabou e ficou sobre parte do corpo dela. A mulher gritou por socorro, mas só no final da tarde foi ouvida e os bombeiros foram chamados.

A idosa foi retirada da fossa por volta das 18h foi encaminhada até a Santa Casa sem ferimentos graves.