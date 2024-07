Índices de vacinação estão abaixo da meta em Paranaíba

Conforme os registros da Coordenadoria de Imunizações da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MS), a taxa de vacinação da população está bem abaixo da meta para as principais vacinas do calendário de imunização.

As menores taxas registradas neste ano, até agora, são as da Hepatite A e BCG, que previne contra as formas graves da tuberculose (meníngea e miliar). Apenas 78% do público alvo foi imunizado com essas doses em Mato Grosso do Sul.

Continue Lendo...

Ana Paula Oliveira, responsável pelo setor de imunização fala sobre como estão os índices de vacinação em Paranaíba.

Assista: