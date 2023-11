Inepar receberá repasse de mais de R$ 200 mil do Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde destinará R$ 5.437,955 milhões para custear tratamentos de hemodiálise realizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em Mato Grosso do Sul. O repasse foi oficializado nesta terça-feira (28) no DOU (Diário Oficial da União) e será fracionado em parcelas mensais enviadas para hospitais e clínicas que tenham até 29 máquinas destinadas ao cuidado da pessoa com DRC (Doença Renal Crônica).

Paranaíba receberão R$ 226 mil ao longo de um ano, com R$ 18.850,94 ao mês. Os montantes recebidos por cada município serão equivalentes ao comunicado por cada unidade de saúde na tabela de Incentivos do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde). A demanda será proporcional ao número de máquinas de cada unidade informada ao Ministério da Saúde.

O pagamento será realizado por meio do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) dinheiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Conforme o Ministério da Saúde, apesar da publicação, o dinheiro será enviado de forma retroativa a contar desde outubro último.