Irmãos roubam posto de gasolina e são presos bebendo cerveja

Na madrugada desta quarta-feira (17), por volta das 2h50 dois irmãos foram presos após roubarem mediante violência e grave ameaça um posto de combustíveis em Paranaíba, na Avenida Major Francisco Faustino Dias. Polícia localizou R$ 236 com eles em uma conveniência, enquanto bebiam cerveja.

Segundo boletim de ocorrência, o frentista foi rendido no pátio do posto por dois irmãos gêmeos, os quais não ostentaram armas, mas com graves ameaças ao frentista e a sua família, conduziram-no até o interior do posto e levaram todo o dinheiro do caixa. A ação foi filmada por câmeras do estabelecimento comercial.

Após tomarem conhecimento dos detalhes, os policiais militares iniciaram rápidas diligências à procura dos autores e lograram êxito em encontrá-los em um bar e conveniência, localizado na Rua Ivo Fabres de Queiroz, com os quais foi localiza a quantia de R$ 236, dinheiro proveniente do roubo. Assim, os policiais militares deram voz de prisão aos indivíduos e os conduziram presos para a delegacia.