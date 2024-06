Jovem invade velório e diz querer beber sangue de morto

Um homem invadiu um velório na madrugada desta sexta-feira (28) e disse que queria beber o sangue de um dos corpos que era velado na Casa de Velório no Centro da cidade. No local três pessoas eram veladas. O rapaz não tem parentesco com o falecido, porém o conhecia.

Informações extraoficiais de testemunhas apontam que por volta das 2h o rapaz entrou no local, transtornado e com o braço todo ensanguentado ele foi direto um dos caixões, que estava em uma sala no fundo e começou a mexer no corpo de um homem que estava sendo velado.

Continue Lendo...

Testemunhas contam que ele passava sangue no seu próprio rosto e ao chegar em volta do caixão gritava queria beber o sangue do morto; consequentemente sujou o corpo e o caixão de sangue.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A família do falecido o repreendeu e acionou a Polícia Militar, enquanto isso todo o chão do local ficou sujo de sangue. Os três velórios foram suspensos para limpeza do local.

Após a Polícia chegar o Corpo de Bombeiros também foi acionado e levou o rapaz para ser atendido na Santa Casa de Misericórdia.

O caso foi registrado, porém ainda não há informações oficiais sobre a ocorrência.