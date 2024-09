Juiz estabelece percursos para o transporte gratuito de eleitores

O juiz da 13ª Zona Eleitoral, dr. Edimilson Barbosa Ávila divulgou na edição de quinta-feira (12), do Diário da Justiça Eleitoral, o quadro geral de percursos para o transporte gratuito de eleitores residentes no município no dia 6 de outubro.

Serão 34 percursos na área rural do município, dos quais, 10 distribuídos pelos distritos do São João do Aporé, Alto Tamandaré e Vila Raimundo. Os veículos iniciarão o transporte às 5h e retornarão para o ponto de origem às 14 h do dia da votação, tendo como ponto de embarque e desembarque no perímetro urbano da praça da República.

Continue Lendo...

A relação completa com número de placa do veículo e nome dos motoristas responsáveis, está afixado no mural do Cartório Eleitoral de 13ª Zona, rua José Robalinho da Silva, 235.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira os percursos:

PERCURSO 1: Kombi Lotação: 12 (doze) pessoas´. Saindo da Fazenda Santa Fé, passando pela Fazenda Furninha, deslocando até o Distrito do São João do Aporé.

PERCURSO 2: Micro-Ônibus Lotação: 16 (dezesseis) pessoas. Saindo da Fazenda C1 até o Distrito do São João do Aporé.

PERCURSO 3: Kombi Lotação: 12 (doze) pessoas. Saindo da Fazenda Estrela da Mata, passando pela região Bonito, até o Distrito do Alto Tamandaré.

PERCURSO 4: Kombi Lotação: 12 (doze) pessoas Lotação: 12 (doze) pessoas. Saindo do Boteco do Martelo até o Distrito do Alto Tamandaré.

PERCURSO 5: Kombi Lotação: 15 (quinze) pessoas. Saindo da Fazenda Serra até o Distrito do Alto Tamandaré.

PERCURSO 6: Kombi Lotação: 15 (quinze) pessoas. Saindo da Fazendo São Bento até o Distrito do Alto Tamandaré.

PERCURSO 7: Kombi Lotação: 15 (quinze) pessoas. Saindo da Fazenda Santa Rita, passando pela Região Modelo, até o Distrito do Raimundo.

PERCURSO 8: Kombi Lotação: 15 (quinze) pessoas. Saindo da Fazenda Terra Boa, passando pela Fazenda Nova Jales, até o Distrito do Raimundo.

PERCURSO 9: Kombi Lotação: 12 (pessoas) pessoas. Fazenda Laranja até o Distrito do Raimundo.

PERCURSO 10: Kombi Lotação: 15 (quinze) pessoas. Saindo a Fazenda Chaves até o Distrito do Raimundo.

PERCURSO 11: Micro-ônibus Lotação: 29 (vinte e nove) pessoas Saindo da Fazenda Vale do Quitério até a Praça da República.

PERCURSO 12: Micro-ônibus Lotação: 20 (vinte) pessoas. Saindo da Chácara Rancho Alegre, passando pela Região Serrinha até a Praça da República.

PERCURSO 13: Kombi Lotação: 12 (doze) pessoas. Saindo da Fazenda Santa Maria, deslocando até a Praça da República.

PERCURSO 14: Micro-ônibus Lotação: 16 (dezesseis) pessoas. Saindo da Fazenda Agroverde, passando na Região Espicha Couro, até a Praça da República.

PERCURSO 15: Micro-ônibus Lotação: 16 (dezesseis) pessoas. Saindo do Sítio Dois Irmãos até a Praça da República.

PERCURSO 16: Micro-ônibus Lotação: 16 (dezesseis) pessoas. Saindo da Fazenda Rio das Pedras até a Praça da República.

PERCURSO 17: Ônibus Lotação: 22 (vinte e duas) pessoas. Saindo da Fazenda Santa Luzia até a Praça da República.

PERCURSO 18: Kombi Lotação: 12 (doze) pessoas Saindo da Fazenda Barra do Bacuri até a Praça da República.

PERCURSO 19: Micro-Ônibus Lotação: 16 (dezesseis) pessoas. Saindo da Fazenda Mucunjá, passando na Região da Fazenda Pindorama, até a Praça da República.

PERCURSO 20: Micro-Ônibus Lotação: 16 (dezesseis) pessoas. Saindo da Fazenda Maria Eleida, passando pela Galiléia, até a Praça da República.

PERCURSO 21: Ônibus Lotação: 27 (vinte e sete) pessoas. Saindo da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, passando pela Jamel, até a Praça da República.

PERCURSO 22: Micro-ônibus Lotação: 19 (dezenove) pessoas. Saindo da Fazenda Triangulo, passando pela Fazenda ABC, até a Praça da República.

PERCURSO 23: Micro-ônibus Lotação: 15 (quinze) pessoas. Saindo da Ponte do Guilhermão até a Praça da República.

PERCURSO 24 : Micro-ônibus Lotação: 16 (dezesseis) pessoas. Saindo da Fazenda Recanto das Figueiras até a Praça da República.

PERCURSO 25: Micro-Ônibus Lotação: 34 (trinta e quatro) pessoas. Saindo da Fazenda Campeiros, passando pela Divisa, até a Praça da República.

PERCURSO 26: Kombi Lotação: 15 (quinze) pessoas. Saindo da Fazenda Vovó Dalila, passando pela região dos Coqueiros, até a Praça da República.

PERCURSO 27: Micro-ônibus Lotação: 25 (vinte e cinco) pessoas. Saindo da Fazenda Império até a Praça da República.

PERCURSO 28: Ônibus Lotação: 23 (vinte e três) pessoas. Saindo da Fazenda São Camilo até a Praça da República.

PERCURSO 29: Kombi Lotação: 12 (doze) pessoas. Saindo da Fazenda Morumbi até a Praça da República.

PERCURSO 30: Ônibus Lotação: 60 (sessenta) pessoas. Saindo do Parque Aquático até a Praça da República.

PERCURSO 31: Micro-ônibus Lotação: 30 (pessoas) pessoas. Saindo da Fazenda Nova Esperança até a Praça da República.

PERCURSO 32: Micro-ônibus Lotação: 30 (pessoas) pessoas. Saindo da Fazenda Vitória até a Praça da República.

PERCURSO 33 : Micro-ônibus Lotação: 26 (vinte e seis) pessoas. Saindo da Seringueira até a Praça da República.

PERCURSO 34: Micro -ônibus Lotação: 29 (vinte e nove) pessoas. Saindo da Estância Nossa Senhora Aparecida até a Praça da República.