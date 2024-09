Motos colidem no bairro de Lourdes e condutora vai para Santa Casa

Um acidente envolvendo duas motocicletas mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde de quinta-feira (5), por volta das 16h30, no cruzamento das ruas Uberlândia e Nilson Pimenta de Melo. Uma das condutoras foi socorrida até a Santa Casa com ferimento grave na cabeça.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a outra motociclista sofreu algumas escoriações na mão direita e no joelho esquerdo dispensando o atendimento do Corpo de Bombeiros.

Uma motocicleta trafegava pela rua Uberlândia quando no cruzamento com a rua Nilson Pimenta de Melo colidiu com o outro veículo. Com o impacto as duas condutoras caíram.

A Perícia Criminal foi ao local e realizou os procedimentos legais.

A mulher que teve ferimentos mais graves não possui CNH e foram tomadas as medidas administrativas.