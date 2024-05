Uma mulher de 51 anos caiu em um golpe acreditando estar pagando um boleto para uma empresa, porém era falso o site onde ela emitiu a guia de pagamento. O prejuízo foi de R$ 1.879,98. O caso aconteceu na manhã de ontem (20), em Paranaíba.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher disse que solicitou via site a emissão de um boleto, e após o pagamento entrou em contato com a em presa credora para que fosse dada baixa, porém descobriu que caiu em um golpe.

