Obras no sistema de abastecimento de água vão custar R$ 3,7 milhões

A Estação de Tratamento de Água de Paranaíba (ETA) e o prédio operacional passarão por obras de adequação e reforma. Orçada em R$ 3,7 milhões, as melhorias serão feitas com recursos próprios da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).

De acordo com a empresa, será implantado Centro de Reservação Química, além da adequação dos sistemas de alimentação elétrica, segurança e urbanização da área do complexo de tratamento de água.

A ordem de serviço foi assinada pelo diretor-presidente da empresa, Renato Marcílio, no valor total de R$ 3.762.300,00. Os serviços visam otimizar a infraestrutura existente. O dirigente enfatiza que a modernização da Estação de Tratamento de Água é fundamental para acompanhar o crescimento da cidade e garantir a oferta de água potável de qualidade.

O presidente da Sanesul também enfatizou o compromisso da empresa com a sustentabilidade ambiental, afirmando que as melhorias não apenas beneficiarão os moradores locais, mas também contribuirão para a preservação dos recursos hídricos da região.

O prazo de vigência do contrato é 21 meses, contado a partir da assinatura do contrato. A execução da obra tem um prazo de 18 meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

Este investimento representa mais um passo significativo para garantir saneamento básico de qualidade, alinhados aos padrões elevados de segurança e eficiência.

Além disso, neste ano, a Sanesul reabilitou um reservatório de 350m3 apoiado de concreto na cidade de Paranaíba. Com o serviço, a reservação da localidade está em 3.650 m³.

Pela primeira vez, foi utilizado o método de manta de PVC homogênea para impermeabilização de reservatórios e tanques de água potável.

A impermeabilização com manta de PVC-P oferece um desempenho e durabilidade superiores em comparação aos sistemas tradicionais de manta asfáltica aderidos pelo calor.

De acordo com a diretoria da empresa, sua alta resistência ao alongamento, tração e rasgamento garante uma proteção efetiva contra vazamentos e infiltrações, preservando a qualidade da água armazenada.

“Quando foi feita a reabilitação do reservatório aumentou a disponibilidade de água reservada na localidade, o que significa que nos momentos de maior consumo a gente tem mais água para atender independente da produção e, também, numa eventual parada do sistema de produção a gente tem mais tempo do sistema abastecido para poder tomar alguma medida para fazer uma manutenção. Então, reduz o impacto sobre a população em casos de paralisações”, explicou.