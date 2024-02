Ônibus tomba na MS-483 após o Rio Barreiro

Um ônibus tombou na pouco antes das 7h desta quarta-feira em direção a Ponte do Guilhermão, logo após o rio Barreiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e contou com apoio de ambulância da Prefeitura. O ônibus transportava trabalhadores de uma empresa

Segundo a versão do motorista, ele deslocava no sentido Ponte do Guilhermão quando depois de uma lombada ao acionar os freios o ônibus foi em direção ao barranco e tombou.

Das vítimas, sete foram socorridas conscientes e algumas desorientadas. Todas com dores pelo corpo, na região torácica, escoriações e sem sinais de fraturas. Nenhuma vítima ficou presa às ferragens.