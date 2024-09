Os 'Segredos do Network' é tema de palestra em Paranaíba

Paranaíba recebe o evento para empreendedores com o tema "Os Segredos do Network". O objetivo é ajudar a vender mais, ganhar mais indicações, formar parcerias e ganhar rede de apoios, e gerar novas ideias para seu negócio.

Pedro Otávio, organizador do evento, explicou que empreendedores irão descobrir o poder das relações estratégicas e como elas podem ser o diferencial no mundo dos negócios. O objetivo é trazer insights e dicas para os empresários entenderem a relevância do networking profissional, usando ele a favor do seu crescimento pessoal e profissional.

