Paranaíba realiza consultas para cirurgias oftalmológicas

Na quarta-feira (17) serão realizadas 120 consultas pré-operatórias de cataratas. O Município está participando do “Programa Opera Mais MS”, cuja finalidade é reduzir a fila de espera para cirurgias.

As consultas acontecerão a partir das 7h, na Academia de Saúde, localizada na Avenida do Carnaíba.

O objetivo é levar consultas, exames e cirurgias à população dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul e atender a demanda reprimida.

A estratégia é fortalecer a política de regionalização com acesso aos serviços de saúde em todas as regiões do Estado para que não haja mais filas de espera.

O Programa prevê que prefeituras e estabelecimentos de saúde estabeleçam convênios que vão garantir a realização de 15 mil cirurgias eletivas em diversas especialidades, entre elas: oftalmologia, otorrinolaringologia, cirurgia vascular, cirurgia geral e ortopedia.

Continue Lendo...