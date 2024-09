Paranaíba registra índice de 7% de umidade do ar

A semana em Paranaíba foi de recordes com a baixa umidade relativa do ar. A quarta-feira (4) foi o dia mais seco deste ano, até agora, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) com índice de umidade relativa do ar em 7% e temperatura de 39,6ºC, com sensação térmica de 43ºC.

Segundo o metereologista Natálio Abrahão, o calor não dará trégua nos próximos dias, pois Mato Grosso do Sul está em uma bolha de calor, conhecida como “domo de calor”, que significa que estamos em uma espécie de panela de pressão atmosférica.

Quando os índices estão abaixo de 10%, a situação é considerada de emergência, pois há riscos graves para a saúde, podendo levar à morte. O nível ideal para o organismo humano é em torno de 60%. Recomenda-se que as pessoas evitem exposição ao sol e bebam muito líquido.

Na segunda-feira (2), Paranaíba registrou umidade em alarmantes 8%, aliada à sensação térmica de 44ºC, com temperatura na casa dos 39,1ºC. Para piorar a situação, um incêndio em um terreno baldio no centro da cidade gerou muita fumaça e mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. O suspeito do incêndio conseguiu fugir antes da chegada das autoridades.

O local foi isolado para a realização da perícia criminal, para investigar as causas e possíveis responsabilidades. O Boletim de Ocorrência foi registrado e encaminhado à Polícia Civil. Segundo os dados meteorológicos, as condições previstas de tempo quente e seco tornam o ambiente propenso à ocorrência de incêndios florestais. A população não deve atear fogo em nenhuma situação sob pena de crime ambiental e de receber multa por infração à legislação ambiental que foi reeditada neste ano para contemplar os riscos provocados pelos eventos climáticos extremos.