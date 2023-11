Paranaíba registra queda nos furtos e roubos nos últimos 17 anos

O 13º Batalhão de Polícia Militar apresentou os dados estatísticos relativos aos crimes de furto e roubo, que ocorreram nos últimos 17 anos em Paranaíba, de 2007 a 2023, no período de 1º de janeiro a 10 de novembro de cada ano, comparado com o mesmo período dos anos anteriores, registrando uma queda considerável no quantitativo dos crimes contra o patrimônio no município.

De acordo com dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Operacional (Plataforma SIGO), os índices diminuíram tanto nos casos de furto, quando ocorre a subtração de algo alheio sem usar de violência, quanto nos casos de roubo, quando a subtração se dá por meio de violência ou grave ameaça.

Os furtos registrados nesse ano de 2023, até o dia 10 de novembro, somaram 450 no total, o que equivale a um índice de redução de 28%, aproximadamente, em relação ao quantitativo do ano de 2022, quando houve 625 furtos.

Continue Lendo...

Já nos casos de roubos, de 1º de janeiro a 10 de novembro de 2023, somaram 15 no total, o que equivale a um índice de redução de 17%, aproximadamente, em relação ao quantitativo do ano de 2022, quanto tiveram 18 roubos.