No mês de novembro o controle de vetores realizou o último Levantamento Rápido de índice para Aedes aegypti – LIRAa, para obtenção rápida de indicadores entomológico e permite conhecer a distribuição do vetor Aedes aegypti. Paranaíba finalizou o LIRAa com o Índice de Infestação Predial (IIP) de 1,4 classificando a situação do Município em médio risco.

Fábio Rogério, coordenador do Controle do Vetores fala sobre os números do município.

Assista: