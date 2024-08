Polícia Militar prende homem que se masturbava na rua

Um homem foi preso após denúncia de que estaria se masturbando em via pública próximo a mulheres no Bairro Santa Alice, na noite de sábado (17). A equipe policial foi informada de que havia sua situação de importunação sexual contra mulheres que estavam na Rua Capitão Altino Lopes.

No local uma das mulheres contou que estava em frente a sua casa com mais duas amigas, a qual informou que estranhamente o indivíduo saía e entrava várias vezes em seu veículo, e que em dado momento ele foi até uma construção abandonada e retornou sem roupas na parte de baixo, expondo as partes íntimas e que ele chegou a se masturbar em plena via pública.

Quando os policiais abordaram o cidadão, ele foi encontrado já dentro de seu veículo, estava com a bermuda abaixada até no meio das pernas e sem cuecas. Diante da situação, os policiais encaminharam o autor da importunação até a Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.