Polícia Rodoviária Federal apreende animais transportados de forma indevida

A equipe da Polícia Rodoviária Federal encontrava-se em fiscalização de veículos no km 90.0 da BR 158, quando foi abordado um veículo contendo 28 equinos e 1 muar, os quais não possuíam notas fiscais nem Guia de Trânsito Animal (GTA).

O condutor disse que realizou compras na cidade de Itarumã/GO e iriam revendê-las no distrito de Casa Verde/MS. Diante do fato de que os animais estavam desacompanhadas de documentação fiscal, foi solicitada a presença da Fiscal Estadual responsável. Assim, os animais foram recolhidos no Leilão de Paranaíba/MS pela equipe da IAGRO.