Prefeitura funciona em horário estendido para atender demanda do IPTU

Na quinta(11) e sexta-feira (12) a Prefeitura de Paranaíba estará aberta até as 17h para atender a população que quiser retirar o carnê do IPTU 2024 com duas modalidades de pagamento, em cota única com 10% de desconto ou em três parcelas no valor integral, com pagamentos dias 12 de abril, 13 de maio e 12 de junho.

Para facilitar ao contribuinte, os carnês serão entregues pelos Correios, exceto os carnes referentes a terrenos e será possível ter acesso pelo endereço eletrônico ou também solicitar pelo WhatsApp no número 67 3669-0014. Além disso, aqueles cidadãos que não tiverem acesso à internet ou quiserem adiantar o pagamento podem procurar a segunda via na Prefeitura.

Pelo site, na página inicial existe um banner “IPTU 2024”, ao clicar o cidadão será direcionado para o sistema “Portal de Serviços Web”, sendo necessário informar o Código do Imóvel e o CPF do contribuinte. Para facilitar, tenha em mãos um carnê antigo onde consta o número do Código do Imóvel ou do Objeto que será usado no portal.