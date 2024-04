Prefeitura inaugura o Centro de Comercialização de Produtos Artesanais

No último sábado (13) a Prefeitura de Paranaíba realizou a inauguração da reforma e revitalização do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais, também conhecido como “Casa do Artesão”.

O projeto contou com um investimento de R$ 744.317,40 para renovar a cobertura com design atual, ampliar as paredes, substituir todo o piso, fechar em alambrado toda a área aberta, instalar forro, revitalizar o paisagismo e a iluminação.

A Casa do Artesão recebeu o nome de “Pedro Martins de Souza”, em homenagem ao comerciante que edificou em Paranaíba a primeira Congregação Cristã no Brasil, no ano de 1972. Além de instalar também a Obra da Piedade, que ajuda as famílias da irmandade a suprir necessidades em tempos difíceis, como saúde, alimentação, e entre outros.

Lanchódromo

A obra começou a ser contruída em medados de 2011 e a princípio seria um 'lanchódromo', destinado a abrigar lanchonetes e só depois, em 2016 o Ministério Público Federal (MPF) em Mato Grosso do Sul conseguiu liminar na Justiça Federal que obrigava a Prefeitura de Paranaíba a cumprir contrato de repasse com a União e destinar as instalações do Centro Público de Comercialização de Produtos Artesanais à produção artística local.

O impasse existiu porque o Centro de Artesanato, localizado na Avenida Major Francisco Faustino Dias, recebeu R$ 500 mil da União, por meio do Ministério do Turismo, para fomentar o artesanato do município.

Na época o MPF pontuou que “o município recebeu recursos da União como incentivo ao artesanato, à cultura e ao turismo paranaibense. A utilização do espaço para 'trailers e lanchinhos' claramente viola o contrato firmado e a sua finalidade”.

