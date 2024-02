Foi publicada em Diário Oficial nesta sexta-feira (23) aviso de licitação para contratação de empresa para prestação de serviços na reforma e revitalização do Terminal Rodoviário “Ubaldino Corrêa da Costa” – Parte 1, em Paranaíba.

A licitação ocorre no dia 11 de março às 9h, através do site https://bll.org.br/ , que fará realizar a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2024, do Tipo menor preço global, no modo de disputa aberto.

A obra está orçada em aproximadamente R$ 900 mil.

