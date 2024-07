Paranaíba recebe nesta sexta-feira (22) a visita de Alvimar Lima de Castro, governador do distrito 4470 do Rotary, que abrange o noroeste paulista, o estado do Mato Grosso do Sul, e parte do Paraguai.

Entre os compromissos estão visitas aos dois clubes de serviço em Paranaíba; ele esteve ainda na Prefeitura Municipal.

