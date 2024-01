Previsão é de sol e variação de nebulosidade nesta terça-feira

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica uma terça-feira (30) de sol, com variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva. Ainda, localmente, existe a possibilidade de chuvas intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

No Bolsão, Paranaíba apresenta variação entre 23°C e 36°C. O dia amanheceu com muitas nuvens e umidade em torno de 60%.

Segundo o órgão, as instabilidades ocorrem devido ao deslocamento de cavados em médios e altos níveis da atmosfera e atuação de áreas de baixa pressão atmosférica. Além disso, a direção dos ventos varia entre os quadrantes Oeste e Norte, com valores entre 30-50 km/h.