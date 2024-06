Primeiro leilão da Expopar tem boa liquidez

O Leilão Nelore Cruzamento Industrial teve boa liquidez, conforme o presidente do Sindicato Rural de Paranaíba, Fábio Macedo. Na avaliação do produtor rural , o agronegócio não passa por um bom momento, mas mesmo assim, a participação foi satisfatória.

“O agronegócio do País passa por um momento horroroso, e a pecuária é um dos segmentos que não está em um bom momento, com recuo de preços tanto do gado gordo, como do gado magro, com aumento de custo de produção. Essa conta não fecha. O produtor está assustado”, disse.

Continue Lendo...

Assista: