Produtores rurais de Paranaíba ganham associação para fomento do empreendedorismo

Na sexta-feira (15), aconteceu oficialmente o lançamento da Associação dos Produtores Rurais de Paranaíba (Associpar), e contou com a presença de aproximadamente 50 produtores rurais, além de autoridades locais e regionais. O evento foi realizado na própria associação, e marca mais um passo no empreendedorismo da região, pois o município é um importante produtor de hortifrútis no estado.

A iniciativa do lançamento tem o apoio do Sebrae/MS, por meio do programa Cidade Empreendedora. Uma das vertentes é o estímulo ao associativismo como ferramenta importante para trazer mais visibilidade aos empreendedores, assim como melhores preços para a aquisição de matérias-primas e a conquista de novos mercados.

Continue Lendo...

Assista: