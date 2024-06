Quarta-feira tem previsão de sol e umidade em 20%

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica sol e variação de nebulosidade para esta quarta-feira (26). Além disso, as temperaturas devem ficar mais amenas devido ao avanço do ar relativamente frio, sendo observados os menores valores associados a esta frente fria.

Em Paranaíba o dia amanheceu com 18°C e chega aos 33°C, a previsão indica céu ensolarado e noite sem nuvens. Já a umidade relativa do ar registrou variação de 68% na madrugada, pela manhã em torno de 40% e no período da tarde atinge 22%.