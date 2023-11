Semana começa com alívio no calorão e previsão de chuva em Paranaíba

A semana em Paranaíba tem previsão de pancadas de chuva, de acordo com a meteorologia. Em Paranaíba, nesta segunda-feira (20) a meteorologia indica pancadas de chuva de manhã, com temperatura máxima de 32°C, a mínima foi de 21°C. A umidade relativa do ar também te melhora e varia de 93% e chega a 50%.

Com o tempo instável, todo o Estado está em alerta para tempestade até o fim desta manhã. Municípios da faixa leste e centro-sul podem registrar queda de granizo e ventos de até 100 km por hora.

Há probabilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de ventos e eventual queda de granizo valem até quarta-feira (22), conforme dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

De acordo com a metereologista e coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes, estas instabilidades ocorrem devido ao intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia, alidada a atuação de uma frente fria oceânica.

"Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sob o Paraguai e deslocamento de cavados favorecem a formação de nuvens e chuvas no Mato Grosso do Sul", informa a meteorologista.