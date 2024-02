Semed encerra Jornada Pedagógica e volta às aulas

Na noite de terça-feira (20) a Secretaria Municipal de Educação realizou o encerramento da Jornada Pedagógica 2024, com a palestra “A importância da inclusão escolar e social”, ministrada pela Dra. Anitta Brito. A noite contou com a apresentação de Nicolas Brito Sales que apresentou suas experiências com “Autismo e Escola”, e também de Alexandre Sales, que abordou “A importância da família na inclusão”.

Nesta quarta-feira (21) a Rede Municipal de Educação de Paranaíba voltou às aulas . São mais de 5.200 alunos nas oito escolas municipais e cinco Ceinfs (Centros de Educação Infantil). Os alunos devem recebem junto com os kits de material escolar, mochila com rodinha, conjunto de uniformes e tênis.

