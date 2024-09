Sicredi oferece 30% de desconto na taxa de administração do consórcio até final do mês

O Sicredi oferece nesta última semana de agosto desconto de até 30% na taxa de administração do produto. O consórcio oferece opções para comprar um carro novo, comprar um imóvel, fazer uma viagem dos sonhos, entre outras coisas.

Rafael Conte, gerente da Cooperativa em Paranaíba destaca que as vantagens de se realizar um consórcio vão desde a liberdade de escolher o serviço que melhor atende a sua necessidade, até a organização financeira, já que é uma boa opção para quem tem dificuldade de poupar dinheiro, pois o associado assume um compromisso de pagar mensalmente as parcelas e ainda a comodidade de ter as parcelas debitadas automaticamente da conta corrente.

