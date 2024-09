Terça-feira tem temperatura acima da média e baixa umidade do ar

A previsão para esta terça-feira (3) indica tempo estável, com predomínio de sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas estarão em elevação e acima da média para o período, com máximas que podem atingir entre 38°C e 41°C.

Os termômetros em Paranaíba, na região do Bolsão, marcam 19°C inicialmente e chegam aos 38°C à tarde. Aliado às altas temperaturas, a umidade relativa do ar fica muito baixa durante o período da tarde, em torno de 8% e 20%.

Continue Lendo...

Essa situação meteorológica ocorre devido a ocorrência de uma onda de calor, favorecida pela atuação de uma massa de ar quente e seca.

A segunda-feira em Paranaíba foi com aviso de grande perigo (vermelho) para baixa umidade. O Estado registrou 9% em Costa Rica e Paranaíba chegou a ter 10%. Cassilândia e São Gabriel do Oeste tiveram 11% e 12%, respectivamente.

Para a terça-feira (3), Mato Grosso do Sul tem dois avisos meteorológicos. Um deles prevê umidade do ar entre 30% e 20%, válido a partir das 9h até 20h. O outro é de onda de calor prevendo temperatura com 5ºC acima da média por período de dois a três dias.