Torneio de pesca esportiva movimenta Paranaíba neste final de semana

Nos dias 6 e 7 de setembro o Balneário Municipal de Paranaíba (antigo Parque Aquático) será palco do 9º Torneio de Pesca Esportiva Apepar 2024. O evento, que atrai pescadores e entusiastas de todo o estado, terá como destaque a pesca do tucunaré, uma das espécies mais cobiçadas pelos participantes. O pescador que pegar o maior peixe leva o troféu de campeão.

O torneio movimenta a cidade, reúne competidores que disputam prêmios e reconhecimento pela habilidade na pesca esportiva. Além da competição, o evento promove o turismo e a cultura local, com atividades que visam integrar a comunidade e visitantes.

Continue Lendo...

A expectativa é de que o Torneio consolide Paranaíba como um dos principais destinos para a pesca esportiva no Mato Grosso do Sul. De acordo com o presidente da entidade, Sérgio Poletti, cerca de 900 pescadores com 270 embarcações, devem participar do evento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Do tipo pesque e solte, o torneio consiste em pesca embarcada. Conforme o regulamento, durante toda competição são realizadas a medição e a soltura dos peixes a fim de garantir a sobrevivência das espécies, sendo obrigatório aos competidores fazerem os vídeos no local da captura, soltando os peixes imediatamente. Além dos tucunarés, os pescadores buscam os prêmios que superam mais de R$ 200 mil. Serão sorteados cinco motores elétricos, dois motores de popa, seis carretas, seis barcos e uma lancha Fusion Megabass.

Pescadores dos estados de SP, GO, MG e MT, além dos municípios vizinhos, se inscreveram para o torneio que começou nessa sexta-feira com a chegada e acomodações no parque aquático Alencastro. A largada oficial será neste sábado (7), às 6h30h e encerramento às 16h30. Haverá show com a dupla Henrique e Junior, além de entrega de troféus do 1º ao 10º lugar e o Troféu Maior Peixe.

O torneio de pesca da Apepar, a exemplo dos anos anteriores, movimenta o comércio local nos segmentos de equipamentos hospedagem, alimentação, bebidas e combustíveis.

Apesar da estiagem prolongada as águas no rio Paranaíba estão com volume dentro da expectativa para a prática da pesca esportiva.