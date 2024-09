UEMS abre processo seletivo para docentes em Paranaíba

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul anunciou a abertura de um novo processo seletivo no Campus Paranaíba, com o objetivo de formar cadastro de reserva para o cargo de Docente na área de Educação Especial.

Para participar, os candidatos devem possuir graduação em qualquer área do conhecimento, além de pós-graduação Lato sensu em Atendimento Educacional Especializado, Educação Especial ou áreas afins. Os profissionais selecionados deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e receberão remuneração mensal que varia de R$ 2.515,14 a R$ 7.238,01.

As inscrições serão realizadas de 6 a 13 de setembro, até as 13h (horário de Mato Grosso do Sul), pelo site da UEMS. A seleção dos candidatos será feita por meio de análise documental, prevista para o dia 20 de setembro.

A validade da seleção será para o ano letivo de 2024, podendo ser prorrogada por mais um ano letivo.