Way-112 fecha acessos no Parque Industrial na BR-158

A Way-112, concessionária responsável pelas Rodovias do Leste de Mato Grosso do Sul, fechou três acessos irregulares no km 99 da BR-158. Entre os pontos bloqueados estão dois acessos na pista norte e um na pista sul, em frente ao Parque Industrial em Paranaíba.



Antes do fechamento, trabalhadores do Parque Industrial atravessavam a rodovia sobre faixa contínua, o que gerava riscos tanto para motoristas quanto para pedestres. Vale ressaltar que a BR-158 é uma via com tráfego majoritariamente composto por caminhões de seis eixos ou mais, que circulam em velocidades consideráveis.



Além disso, motocicletas, bicicletas e veículos de passeio utilizavam esses acessos irregulares também em velocidade reduzida, aumentando significativamente o risco de acidentes, como atropelamentos ou colisões laterais, transversais ou traseiras.



Em nota a empresa destaca que, com o fechamento dos acessos, funcionários do Parque Industrial e moradores da região devem utilizar o retorno regular. Para isso, devem seguir o trajeto adequado pela via marginal, que opera em duplo sentido, para atravessar a pista da BR-158.



O Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) implantou o retorno que está disponível no local e a medida atende ao prazo estipulado no contrato para o fechamento dos acessos irregulares. De acordo com a concessionária, o prazo expira em 27 de março, um ano após o início do Contrato de Concessão com o Governo de Mato Grosso do Sul.



Conforme a Way-112, o fechamento dos acessos visa priorizar a segurança viária e reduzir o risco de acidentes na região.

“O local está em estudo por empresa especializada, com o uso de imagens de câmera. Projeto técnico para a solução do problema está desenvolvimento por empresa projetista da Way-112, que será submetido a Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul)”, informou em nota.



Concessão da BR-158



O trecho da BR-158 em concessão segue da Rodovia MS-306 (Cassilândia) até o entroncamento com a MS-444 (Selvíria), totalizando 193,8 quilômetros. E o da BR-436, do entroncamento com a rodovia BR-158, em Aparecida do Taboado, até o término da ponte rodoferroviária, em uma extensão de 18,10 quilômetros, atravessando seis municípios: Cassilândia, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Inocência, Selvíria e Três Lagoas.

Continue Lendo...