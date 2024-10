Arthur Neres vai competir no mundial de xadrez

Arthur Neres de Souza, de 15 anos, estudante da Escola João Magiano Pinto, em Três Lagoas, foi confirmado pela CBX (Confederação Brasileira do Xadrez) como um dos representantes do Brasil no Campeonato Mundial de Xadrez da Juventude de 2024, que acontece entre 27 de outubro e 10 de novembro, em Florianópolis. O enxadrista trêslagoense é o atual campeão estadual sub 17. O campeonato elegerá os campeões mundiais de xadrez de 2024 nas categorias sub, 14, 16 e 18 anos. Este é um evento de enorme prestígio, e vair reunir mais de 520 atletas de 61 países diferentes. Arthur jogará na categoria sub 16, onde já tem 91 inscritos.