Dupla de Três Lagoas mantém MS na 1ª divisão do vôlei de praia nacional

A dupla três-lagoense Endrick Augusto e João Gabriel, ambos de 17 anos, além de conquistarem a medalha de prata nos Jogos Escolares, disputados em João Pessoa (PB), colocaram Mato Grosso do Sul na 1ª divisão do vôlei de praia nacional.

Em 2023, a dupla foi convocada para representar o estado no mesmo torneio, só que na 2ª divisão. Naquela época, a meta dos atletas era terminar o torneio entre os três primeiros e subir para a 1ª divisão. Agora, conseguiram.

Neste ano, Endrick e João Gabriel, destaques em diversos torneios regionais e nacionais, novamente foram convocados para representar Mato Grosso do Sul no principal torneio escolar do Brasil para jovens de 15 a 17 anos: os Jogos da Juventude, disputados em João Pessoa (PB). E lá, conquistaram a medalha de prata. “Foi uma conquista gigante para nós. Treinamos muito para essa competição. Nosso objetivo era os Jogos Escolares. Em 2023, queríamos ser campeões e colocar Mato Grosso do Sul na primeira divisão. Agora, com a medalha de prata e na primeira divisão, acredito que fizemos história”, explicou João Gabriel de Oliveira.