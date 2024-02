'1ª Copa Play Lounge de Futevôlei' ocorrerá em Três Lagoas

Pela primeira vez, Três Lagoas vai sediar a ‘1ª Copa Play Lounge de Futevôlei 2024’. A abertura será a partir das 17h, desta sexta-feira (23), no Play Lounge Três Lagoas. O torneio reunirá atletas de nível amador ao profissional.

De acordo com um dos organizadores, Marcos Paulo Rodrigues, o torneio prevê a participação de 100 atletas. A competição conta com as categorias: aprendiz, iniciante, misto, intermediário e open, que é o profissional.

“Esse é um esporte que tem chegado em Três Lagoas e tomado uma proporção imensa. Já temos várias arenas e professores com experiência no futevôlei. Conto com a presença da população para prestigiar o torneio”, convidou o organizador, Marcos Paulo.

O torneio ocorrerá nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro (sexta, sábado e domingo).

