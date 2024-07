2ª Corrida Unimed Três Lagoas reúne mais de mil pessoas

No último sábado (6), aconteceu a 2ª Corrida Unimed Três Lagoas, evento alusivo ao Dia C - Dia de Cooperar. A largada, ocorrida no Shopping Três Lagoas às 18h, contou com 500 atletas, das modalidades de 5 km e 10 km de corrida e caminhada. Além disso, a corrida reuniu mais de 1.000 espectadores que puderam desfrutar da prova e de todas as atrações disponíveis: espaço kids; praça de alimentação Abrasel; música ao vivo - Banda Scamball A4 e DJ Marquinho Duran.

"Ficamos felizes com o resultado da corrida. Além dos corredores, atraimos milhares de pessoas para o evento. Através dessa ação, pudemos instigar a mudança de hábito na população. O nosso objetivo como Cooperativa Médica é fomentar práticas saudáveis na comunidade, independentemente de serem ou não beneficiários Unimed", explicou o presidente da Unimed Três Lagoas, Dra. Maria Beatriz Xavier

DIA C

O Dia de Cooperar, ou como é mais conhecido - Dia C, é o programa que une, celebra e dá visibilidade às ações de impacto socioambiental das cooperativas brasileiras.

As ações são definidas e executadas pelas próprias cooperativas, principalmente nas áreas de cultura, educação, esporte, lazer e saúde.

Assim, é ilustrado à comunidade cooperativista e demais setores da sociedade, o potencial de atuação das cooperativas no campo da responsabilidade social, reforçando os valores do modelo de negócio e incentivando a adesão de mais pessoas ao voluntariado cooperativista.

Confira o vídeo abaixo e saiba como foi a 2ª Corrida Unimed Três Lagoas: